Kirchengemeinderat: St. Gallus hat gewählt

Die diesjährige Kirchengemeinderatswahl stand in Folge der Corona-Krise unter besonderen Vorzeichen. So konnte auch in Tettnang nur eine Briefwahl stattfinden, die vom Wahlausschuss unter dem Vorsitz von Emil Frei und seinen Mitarbeiter vorbildlich durchgeführt wurde, wie die Kirchengemeinde St. Gallus in einer Pressemitteilung schreibt. Mittlerweile sind die Stimmen ausgezählt.

Von den insgesamt 6029 Wahlberechtigten machten 1251 Gläubige von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Alle Stimmzettel waren laut Wahlausschuss auch gültig.

In das Gremium gewählt wurden Klaus Junginger (1042 Stimmen), Alexander Etzel (962), Doris Bretzel (897), Wolfgang Reutter (871), Johannes Junker (866), Bettina Grupp (861), Anna Meschenmoser (775), Sonja Nell (762), Monika Jonat (743), Regina Vallaster (725), Anja Witzemann-Scheuermann (722), Guido Hagedorn (715), Gerlinde Müller (659), Sabina Kreiter (600), Sonja Schneider (588) und Vanessa Abele (541).

Ersatzmitglieder für den Kirchengemeinderat sind Matthias Schneider, Jakob Ossner und Arkadius Pschowski.

Die Kirchengemeinde mit ihrem Pfarrer Rudolf Hagmann ist, wie das katholische Pfarramt mitteilt, „sehr glücklich, dass sich wieder genügend Frauen und Männer zur Wahl gestellt, und damit ihr Interesse am Leben der Gemeinde zum Ausdruck gebracht haben“.

Pfarrer Hagmann und der bisherige Kirchengemeinderat unter seiner gewählten Vorsitzenden Angelika Enzenmüller-Hund danken den Gewählten für ihre Bereitschaft und wünschen dem neuen Gremium laut der Pressemitteilung „gute und bereichernde Erfahrungen, einen offenen Blick für das, was in der St. Gallus-Gemeinde ansteht und ein gutes Miteinander mit allen Hauptamtlichen und den vielen anderen Ehrenamtlichen, die das Leben in St. Gallus so vielfältig gestalten“.