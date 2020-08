Kirchengemeinde verabschiedet verdiente Ratsmitglieder

Pfarrer Manfred Schlichte hat am Samstag im Rahmen des Vorabendgottesdienstes in Hiltensweiler die verdienten Kirchengemeinderatsmitglieder verabschiedet. Außerdem wurden die im März neu- oder wieder gewählten Mitglieder vorgestellt, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

Anita Zacher, Vorsitzende des neuen Gremiums, bedankte sich besonders bei Reinhilde Plath, die sich mehr als 24 Jahre lang für die Kirchengemeinde und die Belange der Gemeindemitglieder eingesetzt hat. 19 Jahre davon übernahm Plath die Verantwortung als Vorsitzende für das Gremium. Während dieser Zeit konnte viel bewegt werden. Acht Gemeinden rüpckten als Seelsorgeeinheit zusammen, außerdem stand neben vielen kleineren und größeren Baustellen die Kirchenrenovierung , der Kindergartenumbau und spätere Umzug in dieser Zeit an. Reinhilde Plath war auch gewähltes Mitglied im Dekanatsrat und vertritt die Kirchengemeinde auch auf höchster Ebene im Diözesanrat in Rottenburg.

Ebenfalls dankte Anita Zacher Heidrun Zielbauer, Lioba Bohner, Johanna Kübler, Josi Birk und Albert Baier für ihre Bereitschaft, sich die vergangenen Jahre für die Kirchengemeinde einzusetzen.

In den nächsten fünf Jahren engagieren sich Anita Zacher, als gewählte Vorsitzende, Rita Ruetz, Anja Bohner, Monika Emser, Mareike Lanz und Fabio Hess für die Kirchengemeinde. Sie sind Ansprechpartner für alle Belange der Gemeinde und haben ein offenes Ohr für Sorgen, Nöte und Impulse.