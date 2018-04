Kirchenchor St. Maria bestätigt Vorstand im Amt

Die satzungsgemäße Neuwahl der Vorstandschaft sowie die Ehrung verdienter Chormitglieder haben die Jahresversammlung des Kirchenchors St. Maria am Montagabend geprägt.

Vorstand Manfred Keckeisen begrüßte neben den Sängern Chorleiterin Susanne Brugger, Organistin Margreth Baumann sowie Pfarrer Josef Scherer. Auftrag und somit Herzstück der Chorarbeit sei die Gestaltung und Mitfeier der Liturgie, verwies Manfred Keckeisen auf die Feierlichkeiten des 150-jährigen Jubiläums des Cäcilienverbandes, in dem die Kirchenchöre der Diözese organisiert sind. Schriftführerin Maria Ingenpass berichtete von insgesamt 41 Proben und über zehn Gottesdienst- und Konzertgestaltungen seit der letzten Jahresversammlung. Besonders in Erinnerung für die Chormitglieder seien dabei der Gottesdienst an Weihnachten mit der Missa brevis von W. A. Mozart, der gemeinsame Auftritt mit dem evangelischen Kirchenchor anlässlich des Reformationsjubiläums sowie das gemeinsame Singen aller drei Chöre der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren im Rahmen der Pfarrvisitation. Pfarrer Josef Scherer dankte in seinem Grußwort allen Chormitgliedern, im besonderen jedoch den Jubilaren für ihre Treue zur Kirchenmusik und so auch zur Kirchengemeinde. Den von Bischof Gebhard Fürst unterzeichneten Ehrenbrief des Cäcilienverbandes überreichte er Erika Oberhofer für 60 Jahre sowie Roman Halder für 50 Jahre Chormitgliedschaft. Roman Halder engagiert sich zudem seit Jahrzehnten als Kantor. Für 30 Jahre Singen zum Lobe Gottes wurden Renate Simon und Manfred Burkhardt geehrt. 25 Jahre mit dabei sind Franz Dennenmoser und Fredy Kock, 20 Jahre Rosemarie Dennenmoser und Gerhard Lauszat.

Keine Überraschungen gab es bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen. Einstimmig im Amt bestätigt wurden der 1. Vorsitzende Manfred Keckeisen, seine Stellvertreterin Margot Fischer-Reiser, Gabi Elle (Kasse) sowie die beiden Beisitzer Klara Barth und Gunnar Heiligensetzer. Maria Ingenpass gab ihr Schriftführeramt am Barbara Hosak ab, bleibt jedoch Notenwart. „Wir sind gut durchs Jahr gekommen und können musikalisch sehr zufrieden sein“, blickte Chorleiterin Susanne Brugger zurück. Auch künftig wolle man im Bemühen um neue Chormitglieder wieder Projekte mit Gastsängern angehen. Susanne Brugger dankte ihren Sängern „für ein gutes Miteinander in der Chorgemeinschaft“, aber auch Manfred Keckeisen und Pfarrer Josef Scherer für deren Unterstützung und Begleitung.