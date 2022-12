Kirchenchor ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Adventsgottesdienst in der Peter und Paul Kirche in Laimnau, gab es Ehrungen für langjähriger Mitglieder des Kirchenchors sowie die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Margret Mühlebach.

„l85 Jahre gemeinsames singen bringt ihr zusammen, eine große Leistung“. So begann die Vorsitzende der Kirchengemeinde Karin Winkler ihre Laudatio für die verdienten Vereinsmitglieder.

Monika Bentele, singt seit 15 Jahren im Sopran und organisiert das jährliche Fasnetskränzle des Chores. Uschi Reizel ist trotz ihres Umzuges nach Kressbronn seit 15 Jahren der Altstimme im Chor treu. Uschi Gierer, sie ist seit 10 Jahren zweite Vorsitzende und singt seit 15 Jahren ebenfalls im Alt. Seit nunmehr 40 Jahren singt Helga Kramer im Sopran und schafft da glockenklar die höchsten Töne. 8 Jahre hatte sie das Amt der Notenwartin inne und engagiert sich seit Jahren mit lustigen Einlagen beim Fasnetskränzle.

„Die zwei Sopransängerinnen sind jeweils schon seit 50 Jahren dabei und sind beide wichtige Stützen des Vereins“, so Karin Winkler. Brigitte Abler war davon 10 Jahre im Kirchenchor Obereisenbach und ist seit 36 Jahren auch Kassiererin des Chores. Inge Arnold singt seit Beginn im Sopran und leitete in der Zeit von 2003 bis 2012 den Kirchenchor. Sie ist mit viel Herzblut und Engagement beim Chor dabei.

Für alle gab es Urkunden sowie Glückwünsche der Vorständin Karin Heimpel und dem Zelebranten Pfarrer Högerle.

Karin Heimpel und Uschi Gierer übernahmen als Vorstände die Ernennung von Margret Mühlebach zum ersten Ehrenmitglied des Laimnauer Kirchenchors. 1952 trat Frau Mühlebach in den Kirchenchor Laimnau ein. Sie war mit ihrer kräftigen und sicheren Altstimme für viele junge Sängerinnen immer eine wertvolle Stütze. Lange Jahre war sie auch zweite Vorsitzende des Chores. „2002 wurdest du bei deinem 50jährigen Sängerjubiläum als Mutter des Chores bezeichnet und das bliebst du auch nach Abschluss deiner aktiven Sängerzeit. Der Kirchenchor verdankt dir sehr viel und bedankt sich bei dir mit der Ehrenmitgliedschaft“ so Karin Heimpel. Sichtlich gerührt, nahm Margret Mühlebach die Ehrung entgegen und bedankte sich bei allen. „Ich hab immer sehr gern gesungen, die Zeit und die vielen Begegnungen und Unternehmungen mit meinem Kirchenchor Laimnau waren für mich immer eine sehr wertvolle und schöne Zeit, ganz herzlichen Dank für diese schöne Ehrung“.