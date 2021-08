Kirche muss demütiger werden und bereit sein, von der Bevölkerung zu lernen

Zur Person:

Julius Trugenberger ist 32 Jahre jung, verheiratet und hat eine Tochter. Aufgewachsen ist er in Sigmaringen, wo er auch seine Schulzeit mit dem Abitur abgeschlossen hat. Nach einem freiwilligen sozialen Jahr im Fachbereich Bürgerengagement bei der Stadt Stuttgart studierte er Theologie in Tübingen, Zürich, Göttingen und Wien, mit Promotion im Jahr 2020. Von 2019 bis August 2021 absolviert Julius Trugenberger in der evangelischen Johanneskirchengemeinde in Ravensburg-West sein Vikariat.