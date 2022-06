Kinderkostümführung im Neuen Schloss

In den Pfingstferien bietet laut einer Mitteilung die Tourist Information für junge Grafen und Gräfinnen eine Kinderkostümführung am Dienstag, 7. Juni, um 11 Uhr im Neuen Schloss Tettnang. Wie lebte die Familie Montfort vor 250 Jahren? Wie sah der Alltag im Schloss aus? Welche Kleider trug man? Gekleidet in barocke Kostüme erkunden sechs- bis zwölfjährige Besucher die Geschichte und das Schlossmuseum, die Schlosskirche und den Bacchussaal. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, bittet die Tourist Information um Anmeldung zur Führung bis Freitag, 3. Juni, 16 Uhr. Die Kosten belaufen sich auf sechs Euro pro Kind. Information und Anmeldung bei der Tourist Information Tettnang, Montfortstraße 41, Telefon 07542 / 51 05 00, tourist-info@tettnang.de, www.tettnang.de/fuehrungen.