Kindergarten St. Josef schmückt Christbaum im Dorfladen

Im Kindergarten St. Josef wurde in den letzten Wochen nachmittags fleißig gebastelt und Christbaumschmuck hergestellt. Mit dem selbst hergestellten Christbaumschmuck machten sich die Kinder auf den Weg in den Dorfladen und schmückten dort den Tannenbaum. Gemeinsam wurden noch Weihnachtslieder gesungen und den Nachmittag haben die Kinder und Betreuer gemütlich bei Punsch und Lebkuchen ausklingen lassen, erklärt der Kindergarten St. Josef in einer Pressemitteilung. Foto: Kindergarten St. Josef