Kindergarten Oberhof spendet an das Tierheim Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter Leitung von Nicole Sprenger entstand in der „Blauen Gruppe“ das Projekt „Tiere“. Durch verschiedene Bildungsangebote in Form von kreativem Gestalten, Anfertigen von Plakaten, gemeinsame Recherchen im Internet- Bereich Medienkompetenz- und letztendlich einer Präsentation vor der Kindergruppe verbunden mit einem Kurzfilm, erfuhren die Kinder sehr viel Wissenswertes über Tiere. Ein wichtiger Aspekt der Präsentation war unter anderem, die Kinder für das Thema Klima- und Tierschutz zu sensibilisieren.

Als im Kindergarten St. Martin vor der Tür stand, organisierte Nicole Sprenger das Projektthema unter dem Motto „Auch wir können wie Martin sein und helfen“ eine Spendenaktion für das Tierheim Lindau. Gemeinsam mit den Vorschulkindern der „Blauen Gruppe“ baute sie eine Spendentisch im Kindergarten auf. Auf diesem wurden Sachen wie Tiernahrung, Decken, Futternäpfe und etc. gesammelt. Die Sammelaktion gestaltete sich dank der Eltern und der tatkräftigen Unterstützung der Kinder sehr erfolgreich. In Kooperation mit Janine Rachuj vom Tierheim Lindau fand ein Übergabetermin der Spenden im Tierheim in Lindau statt.