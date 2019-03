Kindergärten Krumbach und Obereisenbach eröffnen die Basarsaison

Mit dem Kinderkleiderbasar in der Mehrzweckhalle Obereisenbach ist am vergangenen Samstag der Startschuss für die Basarsaison 2019 gefallen. Die zahlreichen Besucher, darunter viele Familien, aber auch Eltern und Großeltern, erfreuten sich an einer bunten Auswahl verschiedener Baby- und Kinderklamotten und Accessoires. In der Spielzeug-Ecke gab es hingegen haufenweise Lego, Playmobil, Brettspiele und Puppen zu kaufen, was vor allem die kleinsten Besucher des Basars anlockte. Stärken konnten sich die Käufer außerdem mit Kaffee und Kuchen. Wie in den vergangenen Jahren auch, wurde der Basar diesmal von den Kindergärten von Krumbach und Ober-eisenbach organisiert, die im Herbst dieses Jahres noch einmal zum Einkaufen in die Mehrzweckhalle Obereisenbach einladen. Foto: joki