Kinderbuchautor THiLO liest in der Schillerschule

Der bekannte Kinderbuchautor THiLO hat am Mittwochmorgen in der Schillerschule ungefähr 40 Kindern der Klassen eins und zwei aus seinem Buch „Wickie auf großer Fahrt“ vorgelesen.

Nach einem perfekten „Guten Morgen Frau Sauter“ an Schulleiterin Lydia Sauter begann THiLO mit etwas „sehr Unhöflichem“, er setzte sich nämlich mit dem Popo auf den Tisch „damit ich Euch besser sehen kann“. Seine Lehrerin habe ihn immer mit eiskalten Fingern am Ohr gezogen, wenn er das als Schüler gemacht hätte. Aber als berühmter Autor dürfe man das, meinte er, deshalb sei das auch der beste Beruf, den es gebe.

„Wisst ihr wie viele Bücher ich schon geschrieben habe?“ Es sind über 300. THiLO klopfte vorsichtig an seinen Rucksack und fragte „Buch, bist du da drin“? Eine zarte Stimme antwortete: „THiLO hol mich hier raus.“ „Habt ihr gehört, was das Buch geantwortet hat, Kinder?“ „Nein, das warst du“, tönte es lautstark durch den Saal und THiLO lobte, dass sie so genau aufgepasst hätten.

Er begann dann in den unterschiedlichsten Stimmlagen, die spannende Geschichte von dem etwas ängstlichen, aber schlauen Wikinger-Jungen vor zu lesen, der seinen Mut beweisen muss. Die Kinder waren von der Geschichte und der Art des Erzählens sichtlich gefesselt, einige lauschten mit offenem Mund, manche waren dauernd in Bewegung. Bei lustigen Passagen wurde laut gekichert, ein Junge rutschte vom Stuhl und hörte lieber vom Boden aus zu. Auch ahmten einige von ihnen unbewusst die Bewegungen des Autors nach.

Wie das leider so ist, endete Kapitel eins an der spannendsten Stelle und THiLO erzählte ein paar Einzelheiten über die Entstehung des Buchs. Das Buch „Wickie“ sei eine Ausnahme, da es die Geschichte schon gab. THiLO hat das Buch passend zu einem Film geschrieben, der kein Trickfilm ist, sondern mit richtigen Personen besetzt. Dadurch habe THiLO als Belohnung bei der Premiere im größten Kino Münchens berühmte Leute, wie den Fußballspieler Manuel Neuer getroffen, der unbedingt ein Autogramm von ihm haben wollte. Als dieser Name fiel, ging ein Raunen durch den Saal und die Kinder wurden ganz zappelig. Durch eine Widmung des Wickie-Darstellers Jonas Hämmerle sei das Buch für ihn ein sehr wertvoller Schatz, so THiLO. Er bewahre es zuhause, versteckt hinter einem Bild, in einem Safe mit sieben Schlüsseln auf, „Diamanten raus, Buch rein“. Nach dem zweiten Kapitel, ebenso ausdrucksstark gelesen, beantwortete THiLO nach einem gemeinsamen Gähnen, Recken und Strecken zum Abschluss ein paar Fragen. THiLO verabschiedete sich, weil ihn noch weitere Klassen erwarteten. Die Zeit war wie im Flug vergangen und die Kinder dankten dem Autor mit großem Applaus und einer sogenannten „Schillerschulrakete“.

THiLO (ohne „Herr“, wie er betonte) lebt mit seiner Familie in Mainz, er hat vier Kinder im Alter von 22, 18, 15 und 12 Jahren. Sein jüngster Sohn liest seine Bücher vor dem Erscheinen und gibt ab und zu Tipps. Da seine Eltern eine Buchhandlung hatten, ist THiLO von klein auf mit Büchern umgeben gewesen. Für Kinder geschrieben habe er immer schon gerne, erst Drehbücher für Kindersendungen im Fernsehen und dann Kinderbücher.

Ermöglicht wurde die Lesung in der Schillerschule vom Ravensburger Verlag aufgrund eines Lesefestivals.