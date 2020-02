Kinderbuchautor entführt Schüler in fantastische Welt

Jedes Kind, so die Pressemitteilung der Stadtbücherei Tettnang, möchte einmal ein Superheld mit magischen Fähigkeiten sein. Der erfolgreiche Kinderbuchautor „THiLO“, bürgerlich Thilo Petry-Lassak, machte dies vergangenen Mittwoch für rund 100 Schülerinnen und Schüler der fünften Klassenstufe der Realschule Tettnang möglich. Auf Einladung der Stadtbücherei Tettnang entführte er die vier Klassen mit seiner Reihe „Animal Heroes“ in eine fantastische Welt, in der Jungen fliegen können wie Falken oder glatte Wände hinauflaufen wie Geckos.

„THiLO“ hat in rund 20 Jahren 350 Kinderbücher geschrieben. Aufmerksam beantwortete er nach der Lesung die zahlreichen Fragen der wissbegierigen Schüler. So erfuhren sie nicht nur, wie ein Autor zu seinen Themen kommt, sondern auch wie ein Buch entsteht, wer alles an der Herstellung beteiligt ist und wieviel Geld Autoren tatsächlich an einem Buch verdienen. Und auch ihre ungewöhnliche Frage, ob ein Autor jemals Feierabend hat, beantwortete er gern: „Nie.“

Die spannende Reihe um vier Jungs, die als „Animal Heroes“ für die gute Sache kämpfen, begeisterte Mädchen und Jungen gleichermaßen. Wie beliebt die Reihe ist, sah man unter anderem auch daran, dass ein Junge parallel zum Autor in seinem eigenen Buch mitlas.