Kinder werden zu kleinen Baumeistern

Endlich ist es soweit. Der Garten des Laimnauer Kindergarten St. Maria wird umgestaltet. Symbolisch zum Start der Bauarbeiten wurde gemeinsam mit den Arbeitern und einigen Kindergartenkindern, der berühmte „Spatenstich“ fotografisch festgehalten, teilt die Kindergartenverwaltung in einem Schreiben mit.

Seit nun zwei Wochen sind die Bauarbeiter mit schweren Geräten vor Ort, um aus dem großen Garten ein Paradies für die Kinder zu schaffen. Die Wichtigkeit von Bewegung für die kindliche Entwicklung wird wieder stärker in Blick genommen. Somit spricht der Kindergarten nicht nur von einem Garten, sondern von einem Außenspielbereich, in dem sich die Kinder ganzheitlich wahrnehmen können, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei werden sowohl die Motorik, als auch die Sinneswahrnehmung geschult. Der neue Garten bietet hierzu einen Bereich für Kräuter, Obst und Gemüse. Und auch der Kletterbereich wird einen größeren Teil des Gartens beanspruchen, Kiesgrube, Vogelnestschaukel und Mikadostäbe bringen zusätzlich Anreiz für Bewegung und stärken zugleich das Sozialverhalten. Die Planung ermöglicht den Kindern auch eine Vielfalt für Rollenspiele und bietet ihnen zugleich Rückzugsorte.

Eltern helfen auch mit

Mit großer Freude werden die täglichen Veränderungen genauestens von den Kindern beobachtet und dokumentiert. Selten war die Fensterbank so bliebt wie in der jetzigen Zeit, schreiben die Vertreter des Kindergartens. Es werden Bagger gemalt, gebastelt und Diskussionen geführt, wo die Materialien wie Sand, Kies, Hackschnitzel, große Steine und Baumstämme denn herkommen. Man könne also sagen, die Kinder sind inzwischen richtige Baumeister. Es wird Hand in Hand gearbeitet, denn die Eltern packen ebenfalls fleißig mit an und helfen dem Kindergartenteam beim Bepflanzen der neuen Anlage.

Aber nun heißt es Geduld zeigen. Denn die Umgestaltung nimmt einen größeren Zeitraum in Anspruch, in der der Garten nicht genutzt werden kann. Die Vorfreude hingegen wächst von Tag zu Tag mehr bei allen Beteiligten. Eins ist klar: Im Hinblick auf das 100. Kindergartenjubiläum am 19. Oktober 2019 werden die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens Laimnau überstolz ihren Garten präsentieren können.