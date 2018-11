Kinder treiben die Kühe durchs Dorf

Die Kinderaugen leuchteten als die teilweise geschmückten Rinder der Familie Kübler am Waldrand in Hiltensweiler erschienen. Schnell aufstellen hieß es dann, denn gemeinsam mit der Familie trieben die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens St. Josef die Tiere durchs Dorf. Das Ziel war der heimische Stall, in dem die Rinder nun den Winter verbringen werden, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens.

Sowohl Krippen- als auch Kindergartenkinder waren begeistert und staunten über das Spektakel. Patrick Kübler öffnete die Stalltüren und zeigte den Kindern die Kühe und Kälbchen. Er erzählte, was die Kühe zu fressen bekommen und was mit der Milch dort im Stall und in der Molkerei geschieht. Familie Kübler liefert ihre Milch an die Molkerei „Sternen fair“, die nur genfreie Milch aus Baden-Württemberg annimmt.

Anschließend lud Kübler die Kinder zu selbstgemachten Traktorkeksen, Muffins und Punsch ein. Als Andenken an den „Almabtrieb“ bekam jedes Kind eine Packung gesunde Milch, die die Kinder schon aus dem Dorfladen in Hiltensweiler kennen. Ebenso versprach Kübler in den nächsten Tagen mit frischem Joghurt, den die Molkerei ganz neu im Sortiment hat, in den Kindergarten zu kommen, heißt es weiter.

Als kleines Dankeschön verlieh Michaela Bentele, Leitung des Kindergartens, dem Hof Kübler das Zertifikat „Kindergartenfreundlicher Betrieb“ und bedankte sich für die Aktion, die gerne wiederholt werden soll.