Kinder toben durch den Fasnets-Dschungel

Zum zweiten Mal in Folge hat die Turnabteilung des TSV Tettnang am Fasnetssonntag einen umfangreichen Turnnachmittag in der Carl-Gührer-Halle organisiert. Passend zur Fasnet lockte der „Turn-Dschungel“ rund 100 Kinder zum Austoben an.

Die 16 Helfer der TSV-Turnabteilung bauten eine große Bewegungslandschaft mit allem, was das Kinderherz begehrt auf. Von 14 bis 17 Uhr kletterten die Kleinkinder auf den Parcours und erkundeten die Gruselhöhle, während die Älteren die Airtrackbahn zum Rennen und Turnen benutzten. Neben den Seilen zum Schwingen und den Rutschen kamen die Mini-Trampoline bei Groß und Klein am besten an. „Man kann ganz hoch springen und das macht ganz viel Spaß“, sagte die vierjährige Anna.

Maskottchen Turni macht mit

Das blaue Maskottchen „Turni“ sorgte ebenfalls für viel Aufregung, wie der 4-jährige Benjamin erzählte. Der Plüschhase spielte und tobte mit den Kindern herum und schenkte jedem Einzelnen seine Aufmerksamkeit. Viele Eltern waren ebenfalls sehr zufrieden mit diesem Angebot und fanden es eine tolle Abwechslung, um die Kinder toben und rennen zu lassen.

„Trotz des guten Wetters und den Fasnetsumzügen liegt die Quote der Teilnehmerzahl mit etwa 100 Kindern sehr hoch“, sagte Oliver Schneider, der Geschäftsführer und Abteilungsleiter der TSV Turner, zufrieden.

An jeder Station standen ein oder zwei Mitglieder des Vereins, die einen Überblick über die Stationen hatten und beim Ausprobieren halfen. Jedoch seien die Erziehungsberechtigten selbst für ihre Kinder verantwortlich, erklärte Schneider. „Das Konzept scheint gut bei den Eltern anzukommen, weshalb wir dies die nächsten Jahre weiterführen werden“, sagte Schneider.

Auch für Verschnaufspausen war gesorgt. Die Turnabteilung bat Kaffee, Kuchen und Getränke für die Gäste an.