Badesalz in bunten Farben und eine Anti-Mücken-Lotion haben Kinder beim Tettnanger Ferienprogramm unter der Anleitung Ehrenamtlicher hergestellt und dabei offensichtlich viel Spaß gehabt. Das berichtet die Stadtverwaltung Tettnang in einem Schreiben. Zuvor wurden dafür auch die entsprechenden Kräuter gesammelt und wie in einer Apotheke gearbeitet.