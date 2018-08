Kinder reparieren defektes Spielzeug

Knarzende Fahrräder, defekte Spielzeugautos, eine zerbrochene Puppenkommode: Am Freitag haben die erfahrenen Repair-Café-Helfer Manfred Aumiller und Gerald Kamm im Rahmen des Sommerferienprogramms so ziemlich jede Form von Plastik-, Metall- oder Holzspielzeug in Händen gehabt, die es gibt. Die beiden halfen den Kindern, ihre Spielzeuge wieder auf Vordermann zu bringen und zeigten ihnen auch, was sie selbst an ihren Fahrrädern flicken konnten.

Jakob (9) beispielsweise hatte einen großen, defekten, gelben Traktor mitgebracht. Den hatte ihm ein Freund geschenkt. Die Schaufel ist defekt, die Plastiknachbildung einer Hydraulikstange ist gebrochen. „Da hilft eigentlich nur der gezielte Einsatz von Klebstoff“, sagt Aumiller. Wichtig ist hier das Wort „gezielt“. Jakob demonstriert das auch an einem Feuerwehrauto.

Der passende Kleber

Der Radreifen daran brach irgendwann ab und musste jetzt wieder an die Achse dran. Nun darf es bei einer Reparatur wie dieser nicht so viel Kleber sein, dass sich gar nichts mehr dreht oder dass im schlimmsten Fall auch Kind und Fahrzeug dauerhaft verbunden sind. Aber zugleich darf es auch nicht zu wenig Kleber sein, die Verbindung muss schließlich halten. Welches Mittel man da genau nutzen müsse, hänge da wiederum auch vom Material ab, sagt Aumiller. Was bei Holz klappt, schlägt bei Metall vielleicht fehl.

Auf die Frage, warum er defektes Spielzeug nicht einfach wegschmeiße, sagt Jakob schon fast entrüstet: „Es ist doch viel besser, wenn man es repariert. Wenn man immer alles wegwirft, ist das Umweltverschmutzung.“ So könne man einfach damit weiterspielen.

Und auch normale Geräte funktionierten dann problemlos weiter, sagt Jakob. So habe seine Familie beim regulären Repair-Café auch schon mal ein Raclette vorbeigebracht, in dem Glauben, es sei defekt. Bis dann raus kam, dass einfach die Sicherung zu schwach war. Hätte die Familie das alte Gerät weggeworfen, wäre die Sicherung auch beim neuen Gerät wieder rausgeflogen. In dem Fall sparte Jakobs Familie Geld.

Die Sichtweise, dass es besser sei, Defektes zu reparieren statt es wegzuwerfen, erstaunte Aumiller bei der Veranstaltung. Er habe, sagte er später, eigentlich damit gerechnet, dass Kinder gebrauchte Gegenstände in der Regel einfach wegwerfen würden. Die emotionale Bindung an die Spielzeuge, der Wert, den die jungen Teilnehmer auch alten Dingen zumessen, das hat ihn im Lauf des Freitagmorgens beeindruckt.