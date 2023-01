Kinder lassen Tradition aufleben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Tage vor Heilig Abend haben Kinder des Loreto-Kindergartens die Erzählung der Geburt Jesu aus dem Lukasevangelium auf die Bühne gebracht – gekürzt, abgewandelt und leicht verständlich. Das Krippenspiel des Loreto-Kindergartens hat Tradition und auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher in den Kindergarten gelockt. In wenigen Stunden haben die Kinder und der Elternbeirat das Stück eingeübt und organisiert, um die Kernbotschaft des Krippenspiels in ein neues Jahr weiterzutragen. Foto: Kindergarten Loreto