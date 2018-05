Kinder-Krebshilfe feiert mit vielen Gästen

Die Kinder-Krebshilfe „Urmel“ hat am Samstagnachmittag im Rittersaal des Neuen Schlosses in Tettnang zum Abschlussfest der Bodensee-Tage eingeladen. An diesen Tagen hatten von einer Krebserkrankung Betroffene von überall her die Gelegenheit, sich kennenzulernen und auszutauschen. Miteinander gefeiert haben Familien, Sponsoren und Mitglieder.

„Urmel“ unterstützt mit menschlicher und auch finanzieller Zuwendung seit 2005 Familien mit krebskranken Kindern in ihrer schwierigen Situation. Das „Urmel“ ist ein fröhliches Tierchen aus einem Kinderbuch von Max Kruse, welches in einer geborgenen Umgebung mit vielen Freunden aufwächst. Organisatorin Melanie Vulcano aus Ludwigsburg, wo es eine Zweigstelle von „Urmel“ gibt, hieß die zahlreichen Gäste willkommen. Hans Schöpf, zweiter stellvertretender Bürgermeister aus Tettnang, dankte dem Verein im Namen der Stadt Tettnang für die großartige Arbeit, die seit dreizehn Jahren geleistet wird. „Danke, dass Du immer für uns da bist“, mit diesen Worten überreichten Melanie Vulcano und Jacqueline Ramin der ersten Vorsitzenden Ursula Zamorano ein von den Kindern selbst gefertigtes buntes Bild. Alle betroffenen Familien traten auf die Bühne und sangen gemeinsam das Lied „Durch die schweren Zeiten“ von Udo Lindenberg.

Der schon mit Spannung erwartete Zauberer, Moderator und Entfesselungskünstler Mario Richter berichtete von vielen Krebskranken in seiner Familie. Auch seine Mutter, die im Publikum saß, ist schwer erkrankt. Man habe gute und schlechte Erfahrungen mit Medizinern und Pflegepersonal gemacht, besonders vermisst habe er die Aufklärung über Zusammenhänge von Ernährung und Krankheit sowie über die Wechselwirkungen bei Medikamenten. Er habe dann begonnen, selbst zu recherchieren.

Richter hatte sich vor Kurzem gefesselt in den Bodensee werfen lassen und aus eigener Kraft von den Ketten befreit, worin er eine gewisse Symbolik gesehen habe. Das Spektakel habe er veranstaltet, um Spenden für „Urmel“ zu sammeln. Nach einigen spannenden Zaubertricks bat er die Zuschauer, ihr Herz auf die Bühne zu werfen, er würde es in einem Beutel auffangen. Ein roter Konfettiregen, gezaubert aus den Herzen, begeisterte besonders seine kleine Assistentin Sarah.

Das Herz spielte auch bei einem Dank von Ursula Zamorano an Anna Vogt, einer wichtigen Sponsorin aus Liechtenstein, eine Rolle. Vogt ist die Geschäftsführerin des Golfclubs „Golfen mit Herz“, einem Verein, dessen Mitglieder mit den Erlösen, zum Beispiel aus Charity-Veranstaltungen, hilfsbedürftige, krebskranke Kinder und Jugendliche unterstützen. Nach einer Modenschau der kleinen Gäste wurden Geschenke des VfB Stuttgart an die Ludwigsburger Urmel Krebshilfe, ein Fußball und ein T-Shirt, versteigert.

Nach einem italienischen Lied von Lino Tognarelli, dem Ehemann von Melanie Vulcano, zog es die Gäste in den Schlosspark, in den man die Aktivitäten für die Kinder verlegt hatte. Ein besonderes Erlebnis bot die Feuerwehr an, die ihre Leiter ausfuhr und den Kindern einen spektakulären Blick von oben schenkte.