Kinder hauen zur Probe in die Tasten

Viele Kinder, Eltern, Freunde, Schüler und Lehrer haben sich am Samstag in der Tettnanger Musikschule zum Tag der offenen Tür eingefunden. Dabei stand die Begegnung mit der Musik und den Menschen im Vordergrund. In allen Räumen des Hauptgebäudes und des Pavillions gab es kleine Konzerte, Vorführungen oder die Gelegenheit, selbst einmal ein Musikinstrument auszuprobieren.

Auch elementare Musikpädagogik oder musikalisches Heranführen standen auf dem Programm. Eine junge Mutter betont: „Toll, den ganzen Umfang, die Möglichkeiten und die Menschen aus der Nähe zu erleben.“ Und ein Vater erklärt: „Unglaublich, wie schnell die Kleinen Fortschritte machen.“ So sieht das auch Jürgen Jakob, Klavierlehrer im Raum 102. „Frühe musikalische Impulse sind entscheidend“, sagt er und ergänzt zum Thema Vierhändigspielen: „Wenn die Kinder Freude dran haben und sich verstehen – geht es auch gemeinsam bestens weiter.“ Das führen die Schülerinnen Karlotta Plomin, die mit sieben nicht nur Klavier, sondern auch Saxophonunterricht bekommt, und Eda Schneider, die auch noch Oboe lernt. Beim Vierhändigspielen zeigen sie, was sie können.

Ein Zimmer weiter hat Musiklehrerin Regine Hoch-Shekov gleich vier Kinder vor sich, die zum ersten Mal eine Gitarre in Kindergröße halten – und gleich losspielen dürfen. Die Eltern fragen nach Unterschieden, Kosten und Möglichkeiten. So kommt die Sprache auch auf ein anderes kleines Saiteninstrument, die Ukelele. Regine Hoch-Shekov ist stolz: „Wir haben in der Region das größte Ukelele-Ensemble.“ Auf Fragen der Eltern empfiehlt sie, mit der Gitarre zu beginnen, denn von da sei der Umstieg zur Ukelele eher möglich als andersherum. Zahlreiche Vorführungen finden von 10 bis 13 Uhr auch im Pavillion statt, darunter die Orchesterprobe der Bläserwerkstatt. Unter der Leitung von Gerhard Hartwig zeigen die kleinen Musikschüler, wie das geht.

Schulleiter Wolfram Lutz betont: „Das Musizieren, ein Instrument aktiv zu spielen – sich nicht nur am Computer zu beschäftigen, werde immer wichtiger für Kinder und Eltern. „Gemeinsames Musizieren bringt zudem Kenntnisse, Fähigkeiten sowie soziale Pluspunkte fürs ganze Leben.“ Er freue sich über den unermüdlichen Einsatz der Musiklehrer und findet: „Idealismus gehört dazu, denn Musik lässt sich kaum mit Stundenmaß vermitteln.“ Dass da auf allen Seiten viel Engagement sei, zeigten die Rekordergebnisse beim Wettbewerb Jugend musiziert und die vielen Besucher.

44 Lehrer üben mit 1050 Schülern

44 Musiklehrer üben mit rund 1050 Schülern von fünf bis fünfundachtzig Jahren. Die Musikschule ist auch sonst aktiv mit Musik in einer Demenz-WG oder Musik für und mit Menschen mit Behinderung. Mehr als 20 Orchester und Projektchöre musizieren unter den Fittichen der Musikschule. Und sie unterstützt noch weitere Chöre, wie die „Gehörgäng“ oder den Männerchor Kau. Mit musikalischer Früherziehung und Projekten ist die Musikschule Tettnang an den meisten Schulen der Stadt und des Umlandes vertreten.

FSJ in der Musikschule

Lea Schäfer hat derzeit die FSJ-Stelle in der Musikschule inne. Neben Verwaltungs- und Organisationsaufgaben erstellt sie auch noch „Parlando“, die Zeitung der Musikschule Tettnang. Sie ist unter anderem an der Redaktion des Blattes verantwortlich beteiligt. Der 24-Seiter erscheint zweimal jährlich. „Ein bisschen Nähe zur Musik gehört dazu – und es macht jede Menge Spaß“, sagt sie. Musikalische Nähe hat sie reichlich, denn sie spielt nicht nur Saxophon und Klarinette, sondern lernt jetzt auch noch Cello. Die Stelle für das Freiwillige Soziale Jahr soll bald neu besetzt werden. „Am 31. März ist Bewerbungsschluss – und wir würden uns über eine engagierte Nachfolgerin oder Nachfolger für diese tolle Stelle freuen,“ sagt Schulleiter Lutz. Weitere Informationen unter www.musikschlule-tettnang.de