Kinder haben Spaß mit dem kleinen Gespenst

Im Rahmen der landesweiten Kinderbuchwochen zum „Fredericktag“ ist das Figurentheater Marotte aus Karlsruhe am vergangenen Mittwoch in Tettnang zu Gast gewesen. Auf Einladung von Stadtbücherei und Spectrum-Kultur begeisterte das Theater in zwei ausverkauften Vorstellungen nahezu 200 Kinder, darunter Schulklassen und Kindergartengruppen, berichtet die Stadtbücherei.

Marotte inszenierte das Kinderbuch vom kleinen Gespenst in einer bezaubernden Mischung aus Schauspiel und Figuren in unterschiedlichen Größen, mit Schattenspiel und Lichteffekten, Musik, Gesang und witzigen Dialogen. Carsten Dittrich überzeugte durch seine Bühnenpräsenz, seine Schauspielkunst und als Spieler aller Rollen. „Das möchte ich am liebsten noch einmal sehen“, lautete stellvertretend für alle das Fazit eines Jungen und Kindergarten zog als Gespensterchor mit „Huhu-Lauten“ durch Tettnangs Straßen zurück.