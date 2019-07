Kinder freuen sich aufs Montfortfest

Weitere Informationen gibt es unter www.montfortfest.de

Es ist seit fast 29 Jahren Tradition, dass sich Vertreter der Bürgerschaft aus den beiden Partnerstädten Tettnang und Saint-Aignan regelmäßig gegenseitig besuchen. So kommt in diesem Jahr eine 40-köpfige Delegation vom 5. bis 8. Juli zum Montfortfest nach Tettnang. Die Franzosen werden am Freitagabend bei ihrer Ankunft gegen 18 Uhr von ihren Gastgebern auf dem Parkplatz am Feuerwehrhaus begrüßt. Um allen Tettnangern Begegnungen mit den französischen Gästen zu ermöglichen, bietet der Partnerschafts-Ausschuss am Samstagvormittag an einem Stand auf dem Städtlesmarkt französische Spezialitäten an. Neben den berühmten Weinen aus der Touraine gibt es Häppchen mit französischem Ziegenkäse und Rillette zu verkosten. Um 11 Uhr wird der Liederkranz Tettnang französische und deutsche Lieder darbieten. Am Nachmittag stehen eine Stadt-Rallye und eine Schnapsprobe auf dem Programm. Nach dem gemeinsamen Abendessen werden die Gäste auf der Festwiese das Feuerwerk anschauen. Beim Festumzug am Sonntag sind die Franzosen Ehrengäste auf der Tribüne vor dem Rathaus. Abends trifft man sich zum abschließenden Festessen im Montfort-Schloss in Langenargen. Am Montagmorgen wird die Delegation wieder nach Saint-Aignan zurückfahren. Im kommenden Jahr wird dann in der Partnerstadt das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert. (sz)