Kinder freuen sich über erlebnisreiche Ferien

Eine positive Bilanz zieht die Stadt für Sommerferienbetreuung und Sommerferienprogramm. Die Betreuung bietet die Stadt seit mehr als zehn Jahren für Grundschüler an und solche, die es werden. Im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements gibt es zudem im Ferienprogramm weitere Aktionen unter Federführung der Beauftragten Melanie Friedrich.

Die bedankt sich in einer Mitteilung bei allen Veranstaltern, die „gemeinsam mit zahlreichen Helfern und Freiwilligen kreative, lehrreiche und auch abenteuerliche Angebote“ für das Sommerferienprogramm auf die Beine gestellt haben – und auch bei den Sponsoren.

In diesem Jahr gab es insgesamt 45 Angebote, die von 29 Veranstaltern organisiert wurden. 289 Kinder aus Tettnang und Umgebung haben daran teilgenommen, die meisten haben sich für mehr als eine Veranstaltung angemeldet. Am beliebtesten seien die Veranstaltungen „Quadfahren“, „Zirkus Schnuppertag“, „Einblick in das Leben der Biene“, „Liebevoller Umgang mit Pferden“ sowie „Selbstgemachte Naturkosmetik für Mädchen“ gewesen.

Bei der Ferienbetreuung gab es ebenfalls viele Aktionen, Spiele und Ausflüge. Die Kinder konnten sich kreativ voll ausleben. Und auch die Bewegung kam nicht zu kurz, etwa bei der Spaß-Olympiade oder der Kinderdisco. Ein Besuch im Schloss Tettnang und ein Ausflug in die Eisdiele standen ebenso auf dem Programm. Bei den teilweise sehr heißen Temperaturen sorgten unterschiedliche Wasserspiele für eine willkommene Abkühlung.