Kinder fragen Gott, ob er auch zuhört

Mit einem auf Freitag und Samstag verteilten Aktionsprogramm hat ein Team der Martin-Luther-Kirchengemeinde am letzten Wochenende mehr als 40 Kindern von fünf bis zwölf Jahren altersgemäße Informationen zum Verständnis der Bibel und zum Glauben an Gott im Rahmen der jährlich stattfindenden Kinderbibeltage geboten. Verschiedene Kindergruppen, die nach Alter aufgeteilt wurden, bastelten, spielten und sangen an den beiden Tagen miteinander.

Nachdem zum Auftakt die Kinder alle ihren Namensbutton beschriftet hatten, begann man mit einem gemeinsamen Lied. Viele Fragen mussten an den beiden Tagen beantwortet werden: Wer hat Gott entdeckt? Hat Gott eine Schwester? Wer hat die Bibel erfunden? Maskottchen „Schnecko“, eine von Ute Kessler-Ploner bespielte Handpuppe, die seit der Entstehung der ersten Kinderbibeltage dazu gehört und bei den Kindern sehr beliebt ist, half dabei.

Ein ehrenamtliches, 18-köpfiges Mitarbeiterteam, bestehend aus Eltern, Jugendmitarbeitern und Konfirmanden sorgten für einen reibungslosen und harmonischen Ablauf. Am Donnerstagnachmittag hatte das Theaterteam der Jungschar schon ein vorher fleißig einstudiertes Theaterstück „Leseratte und Naseweis entdecken Gott“ mit biblischen Geschichten aufgeführt. Als „Roter Faden“ zog sich der Psalm 23, „Der gute Hirte“, durch die Programmpunkte am Freitagnachmittag und Samstag. Auch der Gottesdienst am Sonntagmorgen mit Kindertaufen, beziehe sich dieses Mal mit seinen Themen und Liedern auf die Kinderbibeltage, kündigte Pfarrer Thomas Wagner an.

In den Gruppen wurde eifrig gebastelt, zu bewundern waren beispielsweise ein selbst gebasteltes Begleitbuch, bunt und mit flauschigen Schäfchen geschmückt, Lesezeichen mit Holzperlen, Kerzen und ein aus Holz geschnitzter Hirte mit Schafen auf einer Weide. Bei einem Spiel durften die Kinder sich heraussuchen, was sie am liebsten machen, ausschlaggebend war der Anfangsbuchstabe des Vornamens. Marlene wollte matschen und Julius aß gern Pudding, den er dann in Joghurt umtaufen musste.

Im Anschluss an ein stärkendes Mittagessen, das an beiden Tagen von der Diakonie Pfingstweid angeliefert wurde, konnten die Kindergruppen auf einer Spielstraße nacheinander verschiedene Aktionen ausprobieren. Auch hier ging es um den Psalm 23. Beispielsweise trug eine Kindergruppe auf einem Handtuch mit Löchern, Bälle durch den Raum, die Schafe darstellen sollten, welche behutsam von ihrem Hirten zur Weide und zum Wasser geführt werden sollten. Einige Bälle beziehungsweise Schafe kullerten allerdings herunter. In weiteren Aktionen ging es darum, Gott blind zu vertrauen und die Kinder ließen sich mit verbundenen Augen führen. Auch sich gegenseitig Gutes zu tun wurde nicht vergessen.

„Keine Kinderbibeltage ohne Schokozopf“ rief der hungrige „Schnecko“ und erntete große Zustimmung. Doch bevor sich die Kinder auf das Gebäck stürzen konnten, sang man gemeinsam das Lied „Hand in Hand“, das von Andy Mayer auf dem Piano und von Jonathan Herter mit der Gitarre begleitet wurde. Die ersten Eltern waren schon gekommen, um ihre Kinder abzuholen und man sang zum Abschluss gemeinsam in einem großen Kreis das Irische Segenslied „Möge Gott seine schützende Hand über dich halten“ und Pfarrer Thomas Wagner sprach die Segensworte für alle Anwesenden.