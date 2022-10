Kind über „Little Bird“ für Kindergartenplatz 2023/2024 anmelden

Wer sein Kind für das Kindergartenjahr 2023/2024 zur Betreuung anmelden möchte, sollte dies baldmöglichst über die Platform „Little Bird“ tun. Darauf weist die Stadtverwaltung Tettnang in einem Schreiben hin.

Alle Kinder, die in der Zeit vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021 geboren sind, können für das Kita-Jahr beginnend zum 1. September 2023 bis einschließlich 31. Juli 2024 angemeldet werden. Die Eltern bekommen kein gesondertes Anschreiben der Stadt Tettnang, wie in den Jahren zuvor, zur Aufforderung für eine Kindergartenanmeldung, heißt es in dem Schreiben der Stadt Tettnang weiter. Wer bereits einen Voranmeldebogen in Papierform bei der Stadt Tettnang eingereicht hat, wird gebeten, diese Voranmeldung des Kindes über das Online-Portal „Little Bird“ erneut vorzunehmen.

Eltern können ihr Kind mit ihren maximal drei Wunsch-Kitas vormerken lassen. Die Voranmeldefrist läuft bis zum 31. Januar 2023. Später eingehende Voranmeldungen und Unterlagen, wie zum Beispiel Miet- oder Kaufvertrag bei Zuzug oder Arbeitgebernachweise, können in der großen Platzvergabe im März 2023 keine Berücksichtigung finden, heißt es.

Wenn ein Kind bereits eine Krippengruppe (U3) in einer Kindertagesstätte besicucht, ist eine digitale Voranmeldung für einen Kindergartenplatz (Ü3) trotzdem erforderlich. Die Zusage für den Kindergartenplatz erhalten die Eltern direkt von der zuständigen Kindertagesstättenleitung etwa Ende März 2023.

Die Platzvergabe findet nach den Aufnahmekriterien der Stadt Tettnang statt. Den genauen Ablauf der Platzvergabe über das Online-Portal „Little Bird“, sowie die Aufnahmekriterien finden Interessierte seit Mitte Februar auf der Homepage der Stadt Tettnang. Außerdem finden Sie dort bei den Kindertagesstätten einen Link, der einen kleinen Einblick in die Einrichtung ermöglicht, sowie die Datenschutzerklärung, Informationen zur Masernimpfpflicht und den Flyer der Kindertagesstätten in Tettnang.

Sollte Ihnen die digitale Voranmeldung über das Anmeldeportal „Little Bird“ nicht möglich sein oder noch Fragen zu Little Bird haben. Frau Rietzler hilft Ihnen gerne weiter: