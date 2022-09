Kids tanzen Zumba zu ihrer Lieblingsmusik

Der Ski+Sport Club Tettnang bietet ab Montag, 12. September den Kurs „Zumba Kids an. Darin zeigt Fitnesstrainerin Thelma interessierten Kindern von sechs bis zwölf Jahren kinderfreundliche Choreografien, die sich an Original Zumba Choreos orientieren, heißt es in einer Vorschau des Vereins. Start ist am 12. September von 17.30 bis 18.30 Uhr; ab Montag, 19. September, geht es dann von 16.30 bis 17.30 Uhr im Freien an der Stadthalle Tettnang weiter. Ab Oktober findet der Kurs dann montags von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Stadthalle statt. Zur Einführung ist das Angebot im September noch für alle Kids kostenlos. Ab Oktober ist eine Mitgliederschaft im Verein Voraussetzung. Weitere Infos und die Anmeldung gibt es bei Trainerin Thelma, Telefon 0172/9602224, E-Mail thelmavera@hotmail.com.