Tettnangs B-Juniorinnen stehen an der Schwelle zur höchsten deutschen Spielklasse im Mädchenfußball. Mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 31. Mai, wäre der Aufstieg in greifbare Nähe gerückt. Als souveräner Meister der Oberliga hat der TSV während der Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass er auch das Zeug dazu hat. Im Gespräch mit Fabian Repetz erzählt die 16-jährige TSV-Spielführerin Lea Brinz, wie sie die Meistersaison erlebt hat, was für sie ein Aufstieg in die Bundesliga bedeuten würde, und mit welchem Plan die TSV-Elf dieses Ziel erreichen will.

Mit 15 Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen ist der TSV in der Saison 2017/18 Meister der Oberliga Baden-Württemberg geworden. Hast Du vor der Saison mit so einem großartigen Erfolg gerechnet?

Nein, das war schon eine große Überraschung. Nachdem einige Spielerinnen des älteren Jahrgangs nach Ende der Vorsaison gegangen waren, war für mich nicht ganz klar, was wir erreichen können. Wir sind dann aber sehr gut in die Saison gestartet mit einem Remis gegen den SC Sand. Ab dem dritten oder vierten Spieltag habe ich dann erstmals das Gefühl bekommen, dass diese Saison eine sehr erfolgreiche werden könnte. Das baut zwar auch Druck auf, aber jetzt ist es auch ein geniales Gefühl.

Was hat Deine Mannschaft in dieser Saison so erfolgreich gemacht und wodurch zeichnet sie sich aus?

Wir sind als Team zusammengewachsen. Es gibt keine einzelnen Grüppchen, nur diese eine Mannschaft. Wir haben gemeinsam so viel Spaß, unterstützen uns gegenseitig und bauen uns gegenseitig auf. Keiner lässt den Kopf hängen und alle haben Spaß am Fußball.

Gegen Fürth habt Ihr unglücklich mit 1:3 verloren. Wie hast Du und wie hat das Team die Niederlage aufgenommen und verarbeitet?

Wir haben die Niederlage gut verarbeitet. Die Enttäuschung saß zwar zunächst tief, da wir mit dieser Leistung eigentlich ein Unentschieden verdient gehabt hätten. Aber wir haben alles gegeben und können uns nichts vorwerfen.

Gegen Frankfurt habt ihr nun die zweite Chance, einen Sieg zu holen und somit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg zu machen. Wie wollt Ihr Frankfurt schlagen?

Jeder Einzelne ist topmotiviert. Alle haben Bock, zu spielen und im letzten Spiel der Saison für die Mannschaft noch einmal alles zu geben. Wir sind heimstark, das wissen alle und das wollen wir zeigen. Wenn wir die Chancen, die wir bekommen, auch nutzen können, dann können wir Frankfurt schlagen.

Wenn Ihr die Relegation übersteht, spielt Ihr in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga-Süd. Was würde das für Dich bedeuten?

Als Kapitän der Mannschaft wäre ich unglaublich stolz, es hierher geschafft zu haben. Ich selbst bin ab der kommenden Spielzeit zwar zu alt für die B-Juniorinnen, würde mich aber riesig für die jüngeren Spielerinnen freuen, Erfahrung in dieser Liga sammeln zu können. Das wäre etwas Großartiges.

Wie geht es für Sie persönlich weiter nach der Saison?

Ich spiele ab der kommenden Saison dann bei den TSV-Damen, bis ich mein Abitur habe. Was danach kommt, weiß ich aber noch nicht.