Kein grüner Daumen: Anbau von Marihuana geht schief

„Ihre Sozialprognose war in ihrem Leben sicher nie besser als heute“: Mit diesen Worten hat Richter Max Märkle am Donnerstag einen knapp 40-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten verurteilt. Zuvor hatte der Angeklagte eingeräumt, sowohl in seiner Wohnung als auch auf dem Balkon insgesamt 14 Marihuanapflanzen angebaut und geerntet zu haben. Zudem hatte die Polizei bei der Durchsuchung 2,1 Gramm Marihuana und 3,6 Gramm Haschisch gefunden.

Der Mann aus Meckenbeuren räumte zu Beginn der Verhandlung sämtliche Vorwürfe aus den Jahren 2015 und 2016 ein: „Ich habe zu dem Zeitpunkt schon lange konsumiert – mindestens 15 Jahre“, so der Angeklagte. Sein Vermieter hatte ihn schließlich bei der Polizei verpfiffen – weil dieser Reste der Pflanzen, die der Mann sowohl in der Wohnung als auch auf dem Balkon gezüchtete hatte, auf dem Misthaufen fand. „Es waren nur Versuche, es ist nicht soviel dabei raus gekommen. Ich habe leider keinen grünen Daumen“, so der Mann, der heute im Gegensatz zu damals in gefestigten familiären Verhältnissen lebt und zudem einem unbefristetes Arbeitsverhältnis nachgeht. Zudem sei er seit fünf Jahren trocken und habe seinen Drogenkonsum seit etwa einem halben Jahr eingestellt.

Tipp des Vermieters

Als die Polizei seine Wohnung nach dem Tipp des Vermieters durchsuchte, waren die Plantagen bereits abgeräumt. „Der Aufwand des Anbaus hat sich einfach nicht gelohnt. Rund Dreiviertel der Pflanzen waren mit Ungeziefer befallen. Da habe ich schon besseres bekommen“, erläuterte der Anklagte am Donnerstag vor Gericht, weshalb die Pflanzen schließlich auf dem Kompost gelandet seien.

Richter Max Märkle nahm dem 39-Jährigen die Erklärung ab – dies decke sich auch mit den Ermittlungen der Polizei. Die positive Sozialprognose, das Geständnis, den Umstand, dass es sich um „weiche Drogen“ handele und dass der Angeklagte den Ertrag ausschließlich für den Eigenkonsum nutzte kam dem Angeklagten schließlich trotz noch bestehender Bewährungsstrafe zugute, sodass die elf Monate erneut zur Bewährung ausgesetzt wurden.