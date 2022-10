Kehlener Jungschützen räumen ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 2-jähriger Unterbrechung durch die Corona Pandemie, war es am 23. Oktober soweit, endlich konnte der Bodenseepokal wieder ausgetragen werden. Diesjähriger Gastgeber war der Schützenverein Tannau. Zwei Autos voller Jungschützen und Ausrüstung, von der Schützenabteilung Kehlen, machten sich auf den Weg. Mit von der Partie waren 6 Kids unter 12 Jahren – diese starteten mit dem Lichtgewehr in den Wettkampf – so können die Kids schon Vereinsluft schnuppern und an den ersten Wettkämpfen teilnehmen, bevor das mit dem richtigen Luftgewehr möglich ist. Das Schießen mit einem Lichtgewehr ist für Kinder ab 6 Jahren möglich, so kann schon früh das sportliche Schießen ausprobiert werden. Diese neue Möglichkeit wird auch super angenommen. Die Ergebnisse unserer Starter aus Kehlen waren top. Der diesjährige Kreis- Jugendschützenkönig wurde der Lichtgewehrschütze Florian Miller mit einem zwanzig Teiler. Die Veranstaltung war optimal aufgestellt und so wurden gemeinsam einige Stunden mit anderen Schützen aus anderen Vereinen verbracht, die Jungschützen konnten sich etwas kennenlernen. Das macht Lust auf mehr? Dann kommt doch einfach zum Jugendtraining, jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr, ins Schützenhaus nach Kehlen.