Die katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis startet mit einem Online-Vortrag und einem Online-Entspannungskurs in das neue Jahr. Außerdem bietet sie Unterstützung an für die Organisation von oder Teilnahme an Online-Veranstaltungen, heißt es in einer Mitteilung.

Der Online-Vortrag „Geschwister und ihre Bedeutung füreinander“ wird am Dienstag, 19. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr über Zoom angeboten. Referentin ist Monika Schneider, Gesundheitspädagogin und Erzieherin. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Mit dem Wort „Geschwister“ verbinde man die Vorstellung von tiefer Zuneigung und Verbundenheit, aber auch von Eifersucht und Rivalität, heißt es in der der Pressemitteilung. Geschwisterbeziehungen seien ein frühes und intensives Lernfeld im Umgang mit ambivalenten Gefühlen wie Liebe, Freunde, Hass und Trauer. Sie seien meist die dauerhaftesten Beziehungen in Leben eines Menschen. „Wie Sie als Eltern die Geschwisterbeziehungen ihrer Kinder positiv unterstützen können, erfahren Sie an diesem Online-Vortrag“, so die Mitteilung weiter.

„Entspannung und Beweglichkeit mit BodyWareness®“ heißt ein weiterer Online-Kurs. Dieser findet jeweils montags, um 19.30 Uhr statt. Kursbeginn ist am 1. Februar. Referentin ist Heike Herd-Reppner (Zertif. Life & System Coach, Master), Meditationsbegleiterin und Body-Awareness-Trainerin. Die Teilnahme kostet acht Euro pro Kursabend, das Einführungsangebot mit vier Abenden gibt es für 28 Euro

Sich im Körper zu Hause fühlen, ein Bewusstsein für Anspannung und Entspannung zu entwickeln, darum gehe es bei BodyWareness®. Der Begriff „BodyWareness“ setzt sich aus engl. „Body“ (Körper) und „Awareness“ (Wahrnehmung) zusammen und bedeutet, sich dem Körper bewusst zu werden. Die Übungen basieren unter anderem auf der Methodik von Feldenkrais, so die Mitteilung. Den Link zur Teilnahme erhalten die Teilnehmer nach Anmeldung. Als technische Voraussetzung zu Hause ist PC, Laptop oder Smartphone sowie stabile Internetverbindung erforderlich.