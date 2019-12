Kauer Weihnachtsbläser ziehen um die Häuser

Mit einem umfangreichen Repertoire an beliebten Weihnachtsliedern haben die Weihnachtsbläser am Samstagvormittag Bürgern in Pfingstweid und Kau einmal mehr eine musikalische Freude bereitet.

Über sieben Stunden wanderten die Blasmusiker durch die Ortschaften und spielten auf. Für diesen Brauch finden sich Mitglieder verschiedener Musikvereine einmal im Jahr zusammen. Dieses Mal waren Musiker der Musikvereinen Hiltensweiler, Kehlen, Neukirch, Obereisenbach sowie Tannau mit von der Partie. Darüber hinaus beteiligten sich Musiker der Musikkapelle Unterreitnau und der Stadtkapelle Tettnang an der Ausdauer fordernden Aktion.

Die gesammelten Geldspenden werden an die Tettnanger Tafel übergeben. Bestens zum Thema passte ein neues Outfit in Form einer roten Weihnachtsmütze. Das Lied „Alle Jahre wieder“ erklang beim Start der Route vor einem Tante-Emma-Laden in Pfingstweid. Im Heim Pfingstweid lockten die Weihnachtsbläser die Bewohner dann mit beliebten Stücken wie „O du Fröhliche“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ aus ihren Zimmern und erhielten begeisterten Beifall.

„Wir haben heute fast 25 Stationen zu bewältigen“, sagte Organisator Martin Marschall. Gut, dass die Musiker zur Stärkung an vielen Anlaufstellen reichlich mit Getränken und Essen versorgt werden.