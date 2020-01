Kauer Weihnachtsbläser spenden 578 Euro

Wie in jedem Jahr haben die Kauer Weihnachtsbläser den Ertrag ihrer Aktion an die Tettnanger Tafel gespendet. Stolze 578 Euro und damit 250 Euro mehr als im vergangenen Jahr betrug die Summe, die die Gruppe am Samstag vor Heiligabend in Kau eingesammelt hatte. Die Musiker waren im Dorf zwölf Stunden lang unterwegs und hatten an fast 30 Stationen Weihnachtslieder gespielt – in diesem Jahr bei zwar kaltem, aber klaren Winterwetter. Gut, dass die Gruppe im Laufe des Nachmittags und Abends mit Getränken und Snacks von den Kauern versorgt wurden. Bei einer symbolischen Scheckübergabe trafen sich nun die zwei Blasmusiker Daniel Nuber und Klaus Marschall mit Klaus Nuber und Andrea Zwießler vom Tafelvorstand. „Das Geld können wir gut Kühlschränke gebrauchen“, sagte Nuber bei dem Treffen. Pro Öffnungstag versorgt die Tafel nach eigenen Angaben rund 40 Kunden zu einem symbolischen Preis mit Lebensmitteln. Foto: ela