Kauer Weihnachtsbläser spenden 323 Euro an die Tafel

Wie in jedem Jahr haben die Kauer Weihnachtsbläser den Ertrag ihrer Aktion an die Tettnanger Tafel gespendet. 323 Euro betrug die Summe, die die Gruppe am Tag vor Heiligabend in Kau eingesammelt hatte. Die Musiker waren im Dorf unterwegs und hatten an mehreren Stationen Weihnachtslieder gespielt – bei strömendem Regen. Bei einer symbolischen Scheckübergabe trafen sich nun drei der Blasmusiker mit Klaus Nuber und Andrea Zwießler vom Tafelvorstand. In den vergangenen Jahren war der Betrag zwar jeweils höher ausgefallen, dennoch seien auch kleinere Beträge höchst willkommen: „Es kommt nicht auf die Höhe der Spende an, sondern auf den Einsatz. Und die Summe ist ja auch nicht ganz klein“, sagte Nuber bei dem Treffen. In diesem Jahr musste die Bläsergruppe mit Musikern verschiedener umliegender Vereine mit besonders schwierigen Bedingungen kämpfen und erreichte so auch nicht die gewohnte Spendensumme. „Wir waren kurz vor dem Abbrechen und haben uns dann doch wieder motiviert“, erzählte Ramona Rittler. Oft hätten sie aber irgendwo unter ein Dach schlüpfen dürfen. Dieses Engagement wussten auch die Tafelorganisatoren zu schätzen, denn seit der Verein den Tafelladen in der Kalchenstraße betreibt, fallen für den Unterhalt ständig Kosten an, die der Verein jeden Monat zu stemmen hat. Foto: ela