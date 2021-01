Kauer Räte tagen am Montag

In der Seldnerhalle in Kau steht am Montag, 18. Januar, um 19.30 Uhr die nächste Sitzung des Ortschaftsrats an. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: 1. Vergabe nach Ausschreibung zum Aufbau und Betrieb einer NGA-Breitbandinfrastruktur; 2. Antrag zur Compliance-Richtlinie der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Aufhebung der Richtlinie und Auftrag zur Überarbeitung; 3. Prüfung der Anmietung der Ladenfläche im Gebäude Rosenstraße 2 für die Nutzung als Dorfgemeinschaftsräume; 4. Ankauf und Aufstellung der Lamm-Hütte an geeigneter Stelle in Kau; 5. Mitteilungen und Anfragen.