Kauer Narren wünschen sich Dorfplatz an der Sonne

Politisch ist es am Freitag bei der Kauer Dorffasnet zugegangen: Nach einem launigen Umzug und der Kinderbefreiung stand die Ansprache von Hofmarschall Markus Marschall auf dem Programm. Der hatte Pläne, was er mit Bürgermeister Bruno Walter machen wollte.

Angesichts des Flächennutzungsplans für das Industriegebiet Bürgermoos, das damit bis an die Kauer Gemarkung heranreicht, und der Hochhauspläne in Kau sagte er in Richtung des fasnetsblondgelockten, bereits am Donnerstag in Tettnang entmachteten Bürgermeisters Bruno Walter, er würde ihn gern auf eine Hopfenstange oder in einen Hopfensack stecken und so nach Tettnang zurückbefördern. Denn: „Er will den Kauer Hopfen niedermachen.“

Walter bekannte sich zur Ortschaft Kau, bekam aber in der Folge weiter ebenso sein Fett weg wie der Ortschaftsrat und Ortsbiber Joachim Wohnhas (in einem Biber-Maskottchen-Kostüm). Letztendlich, so die Idee von Marschall Marschall: Ein Dorfplatz fürs Beisammensein quasi im ersten Stock über der Fahrbahn – das quittierten die Narren mit frenetischem „Kau Kau - Oho“.

Auf das Programm auf dem Schulhof folgte nach dem Narrenbaumstellen und der Machtübernahme durch Hofmarschall, Narrenmutter Helga Probst, Zunftmeister Harald Meßmer und Büttel Erich Lutat erst fröhliche Geselligkeit, bevor es dann zumindest für einige Narren noch zum Einsprung in die Diakonie Pfingstweid ging.

Am Donnerstagabend hatte es 13 Taufen gegeben. Und Ehrungen: Einen Orden erhielten Andreas Johler und Dirk Marek (für die Musik), Lisa und Gerhard Fischer (Leitung der Tanzgruppen), Werner, Manfred und Christine Damski (Arbeit mit dem Wagen), Bernd Keller (Moderation) sowie Markus Matzkuhn und Patrizia Högner (Verpflegung bei Teufelstaufe und der Dorffasnet).

Fasnet ist was für die Kleinen und die Großen – auch in Kau. (Foto: Mark Hildebrandt) Die Idee des Hofmarschalls Markus Marschall: Der Dorfplatz soll auf einer Betonplatte über der Fahrbahn beim Areal Frick entstehen. (Foto: Hildebrandt)