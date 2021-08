Kathrin Albert übernimmt das TSV-Vereinsheim

Endlich ist es so weit: Kathrin Albert hat zum 1. August das TSV-Vereinsheim im Ried von Olga und Thomas Helm übernommen. Nun kann man sie und ihr Angebot kennenlernen. Am Samstag, 28. August, bietet sie von 13 bis 20 Uhr Pizzastückchen und ein Gläschen Sekt an und freut sich auf neugierige Gäste. Die Zeit im August hat die 40 Jahre alte Gastronomin genutzt, um sich einzurichten und die Abläufe bei den Fußballspielen kennenzulernen, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Zuvor hat Kathrin Albert das Vereinsheim des FC Friedrichshafen betrieben. Von dort bringt sie auch den Namen der Gaststätte „Il Tricolore“ mit nach Tettnang, und wie der Name vermuten lässt, hat die neue Pächterin ein Faible für Italien. Auf der Karte der Gaststätte, die künftig öffentlich zugänglich ist, steht vor allem Pizza. „Immer mal wieder wird es aber auch besondere Aktionen auf der Karte geben“, macht Kathrin Albert Appetit.

Wie bisher sei es auch möglich, das Lokal für Veranstaltungen zu mieten. Insgesamt bietet das Vereinheim rund 70 Plätze im Normalbetrieb an, im abschließbaren Nebenraum ist Platz für 50 Gäste. „Im Nebenraum können zum Beispiel auch Eigentümerversammlungen oder Vereinstreffen wie Hauptversammlungen stattfinden“, erklärt die Gastronomin. Die Öffnungszeiten sind laut Mitteilung von Dienstag bis Samstag von 17 bis 21 Uhr geplant.