Karlstraßenhändler freuen sich auf ihr Fest

Das Karlstraßenfest rückt näher. Am Donnerstagabend werden dort zahlreiche Händler und Wirte bis 22 Uhr geöffnet haben. Auf der Straße soll es Häppchen, Aperitifs, Spezialitäten aus aller Welt oder einfach ein schwäbisches Vesper geben, umrahmt von Musik. Ein Höhepunkt soll ab 19.30 Uhr das Kugelrennen des Veranstalters, dem Lionsclub Tettnang Montfort, sein – erst mit 14 Kugeln samt Geldpreisen für Kindergärten, dann mit Tausend Kugeln der Zuschauer.

Nun gab es im Vorfeld kritische Töne (wir berichteten). Im Kern ging es inhaltlich darum, dass die Karlsträßler dieses Fest eben nur für sich machten, damit ihr eigenes Süppchen kochen wollten und so Händler in anderen Straßen ausschließen würden. Auch sei es wichtig, die Aktionen aller Tettnanger Händler zu koordinieren, war eine Rückmeldung des Stadtmarketings. Ebenso das Signal, man wolle da jetzt natürlich keine Steine in den Weg legen.

Eine Reaktion nach Erscheinen des Artikels war Bedauern aufseiten der Händler und Wirte in der Karlstraße. Denn so sei das schließlich nicht gemeint gewesen, ist die Rückmeldung zahlreicher Gewerbetreibender auf die kritische Reaktion. „Wir sitzen doch alle in einem Boot“, sagt etwa Adler-Wirtin Ulrike Speth-Zappone. Dennoch sei es wichtig, dass es nach der Baustellenzeit einen Aufbruch gebe.

Händler: Stadt profitiert von Fest

Optiker Sven Empen verweist darauf, dass sehr viele Händler in der Karlstraße mitmachen würden. Und dass eben auch die Stadt von einer Aktion wie dieser profitiere. Das sehen auch Miriam Eberhardt von der Schlossapotheke und Jürgen Niedermayer von der Reisewelt Montfort so. Das Fest sei etwas Tolles. Und es sei eben auch wichtig, aktiv zu werden. Dies auch vor dem Hintergrund, so Miriam Eberhardt, dass sich noch nicht alle Geschäfte in der Straße ganz von den Folgen der Baustelle erholt hätten. Aber eben auch, sagen viele Händler, weil man die schöne Straße jetzt auch gut für ein Fest für die Tettnanger nutzen könne.

Das soll ab 18 Uhr unter den Schlagworten Gemeinnützigkeit und Genuss stehen. So kommen Preise des kleinen Kugelrennens der Tettnanger Lions direkt den 14 Tettnanger Kindergärten zugute. Ihre Kugeln haben die Kleinen selbst beklebt oder bemalt. Das Ergebnis ist im Schaufenster von Optik Empen zu sehen, direkt neben der Eingangstür. Ausschließlich dort gibt es auch noch Lose für die Kugeln des Hauptrennens zu kaufen – der Großteil sei schon vergeben, sagt Sven Empen. Die Händler haben hierfür Preise im Wert von insgesamt 3000 Euro gestiftet.

Ein Teil des Erlöses mancher Stände geht ebenfalls an gemeinnützige Organisationen, so etwa vom schwäbischen Vesper, das die Schlossapotheke und die Reisewelt Montfort gemeinsam auf die Beine stellen. Auch die Rotarier sind auf teba-Höhe unter anderem in Sachen Philippinenhilfe vertreten.

Genuss, weil zum einen Musik das Geschehen umrahmt, das von Gaumenfreuden geprägt sein soll. Egal ob es jetzt türkisches Baklava sind oder italienische Antipasti, Feinkost oder ein Schmalzbrot, Aperol oder eine Weizenbierbowle. Dazukommt noch Unterhaltung mit einem Zauberer, einem Ballonkünstler oder bei Mitmachaktionen wie Handlettering oder einem Tischkickerturnier.