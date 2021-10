Karl Wagner freut sich über seinen Gewinn

Die Tettnanger CDU hat anlässlich des Bundestagswahlkampfs ein Tippspiel angeboten. Der Sieger heißt Karl Wagner. Er hatte auf seiner Gewinnspielkarte das Bundestagswahlergebnis der Union richtig mit 24 Prozent vorausgesagt und wurde am Bären-Stammtisch nun mit einem Herbstgeschenk überrascht, wie die CDU mitteilt.

Wagners Stammtischbrüder reklamierten sogleich lachend einen Anteil vom Gewinn, da sie ihn alle beraten hätten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Viele der Senioren sind CDU-Wähler, die immer noch enttäuscht vom Wahlergebnis wären, so würden sie ihre derzeitige Stimmungslage – auf Nachfrage –beschreiben wollen. Und so kam diese Gewinnübergabe gerade recht.

Das gut gefüllte Geschenkkörble übergaben vom Vorstand Susi Haller, Gudrun Wagner und Tettnangs CDU-Vorsitzende Sylvia Zwisler, die anschließend angeregt mit der Frühschoppenrunde über die aktuellen Tettnanger Gemeinderatsthemen politisierten.

Auf die Frage, wie der Gewinner das Wahlergebnis denn so gut Wahlergebnis prognostizieren konnte, sagten seine Freunde Kurt Laib und Hermann Peter schmunzelnd: „Ja ausgerechnet unser Ältester hat’s erraten; So viel Weisheit hat man halt erst mit 93, da sehen wir dann auch klar.“