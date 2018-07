Karl J. Schaefer präsentiert gestische Bilder

In der Lindauerstraße 25 hat der Ravensburger Maler und Bildhauer Karl J. Schaefer die Privatgalerie „Art. Gal.. PINO“ eröffnet. Er zeigt dort zunächst eigene Arbeiten, öffnet die Räume aber dann auch für andere Künstler.

Von unserem MitarbeiterFranz Josef Lay

Mit der Städtischen Galerie im Schlosspark und der Rathausgalerie kommt die darstellenden Kunst einmal von öffentlicher Seite zum Zuge. Darüber hinaus bieten Sparkasse und Volksbank jungen Künstlern ein Forum. Einen weiteren Akzent in der städtischen Kulturszene möchte Karl J. Schaefer setzen, ohne zu hiesigen Kunstschaffenden und Ausstellungskonzepten in Konkurrenz zu treten.

Schaefer hat in der Lindauer Straße im vierten Stock eine helle Wohnung erworben, die er zunächst als Galerie eingerichtet und sich damit einen lange gehegten Wunsch erfüllt hat, um damit ganz unabhängig von sonstigen Ausstellungszwängen seine Arbeiten öffentlich präsentieren zu können. 1953 in Aalen geboren, studierte er an der Kunstakademie Stuttgart

Malerei ,Glas, Bildhauerei und Kunstwissenschaft. Neben seiner Tätigkeit als Kunsterzieher an einem Ravensburger Gymnasium hat er von seinem Studium an sich weiterhin künstlerisch betätigt und seit 1979 im süddeutschen Raum in vielen Ausstellungen seine Arbeiten gezeigt.

In seiner künstlerischen Entwicklung hat er sich jahrelang bei unterschiedlichen Darstellungen mit dem menschlichen Körper auseinander gesetzt, sei es in Zeichnung, Bildhauerei und Malerei . Das fand auch in seinen neueren Arbeiten in verfremdeter Malerei seinen Ausdruck, indem er die Körper abstrahierte und so teilweise zwischen Abstraktion und Figuration pendelt. Dabei arbeitet Schaefer in gestischem Farbauftrag und spontanen Pinselhieben auf zum Teil großen Formaten. Es ist bei ihm eine Art action painting in Richtung Informel. Zum Teil werden leuchtenden Farben ungemischt auf den Bildträger getropft, gespritzt, gebürstet oder mit breiten Pinseln vehement aufgetragen. Mit „Gestik als Symbol des Ausdrucks“ wurde seine Malerei einmal charakterisiert. Dabei übermalt er auch große Kinoplakate, verfremdet Form und Inhalt dabei oder arbeitet in mehreren Malschichten auf eine Mehrdeutigkeit hin. Dann wieder schwingt „Im Strudel“ die Farbe Rot und Blau ineinander oder er gibt sich bei „Lebensfaden“ farbdezenter, wo über wässrig fluktuierendem Untergrund gestisch gezogene Linien in Rot als Lebensspuren gezogen sind oder ein Stadtplan zu einem geheimnisvollen Netzwerk umgedeutet ist.