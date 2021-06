Karl Frierson & The Soulprint spielen auf Baywa-Gelände

Auf dem Baywa-Parkplatz in der Bahnhofstraße haben die Musikbühne Flieger, Spectrum Kultur und Technikpartner Grimm Light’s eine Bühne aufgebaut. Sechs Wochen lang können dort Konzerte stattfinden. Zum Auftakt am Samstag, 3. Juli, spielen Karl Frierson (Foto) & The Soulprint. Beginn ist um 20 Uhr, Ende gegen 22 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Neben Frierson (Percussion, Vocals) sind Yasi Hofer (Gitarre), Dorino Goldbrunner (Drums), Marc Ray Oxendine (Bass) und Christof Waibel (Keyboard) zu hören.

Das Areal laut Veranstalter sehr groß, sodass im hinteren Bereich auch zahlreiche Autos parken können. Eventuell können vor Ort auch Corona-Tests gemacht werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Veranstalter empfiehlt aber, stresslos vorab einen Test zu machen und diesen mitzubringen. Besucher können Polster, Teppiche, Melkschemel oder Klappstühle mitbringen, nur keine eigenen Getränke. Am Eingang muss man sich per Luca-App registrieren oder Namen und Telefonnummer angeben. Beim Umherlaufen gilt Mundschutzpflicht. Im hinteren Bereich des Geländes sind auch Trecker, Lkw oder Hubbühnen willkommen, heißt es weiter. Foto: Veranstalter