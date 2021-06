Karl Frierson & the Soulprint eröffnen Open-Air-Serie

Die Musikbühne Flieger in Kooperation mit Spectrum Kultur Tettnang sowie dem Technikpartner Grimm Lights veranstalten wieder eine Open-Air-Serie. Los geht diese am 3. Juli mit Karl Frierson & the Soulprint. Beginn ist 20 Uhr bis 22 Uhr. Einlass ist laut Pressemitteilung ab 18 Uhr. Wie letztes Jahr steht für sechs Wochen eine Bühne gegenüber dem Baywa-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Tettnang. Das Areal sei groß genug, um im hinteren Bereich auch zahlreiche Autos parken zu lassen, schreiben die Veranstalter. Testungen können vor Ort (DRK) gemacht werden. Polster, Teppiche, Melkschemel, Klappstühle können mitgebacht werden, nur keine eigenen Getränke.

„Mehr Show, mehr Power und mehr Soul geht nicht“, schrieb die Schwäbische Zeitung, als Karl Frierson 2017 ein seltenes Konzert in seiner Wahlheimat Lindau gab. Der vielseitige Sänger begeistere die Musikliebhaber weltweit, in der Ukraine und Russland sei er ein echter Popstar – in erster Linie wegen der Weltklasse-Formation „DePhazz“, die er 1997 mit dem Produzenten Pit Baumgärtner gründete und die auch heute noch weltweit aktiv ist.

Sein Debut-Sobalbum „Soulprint“ von 2006 platzierte sich in den UK-Charts. Mit „Soulprint“ habe Karl Frierson die eher experimentellen De-Phazz Klangwelten hinter sich gelassen, um sich mit seinem Album auf dem guten alten Motown-Terrain auszutoben – ohne elektronische Verfremdung, ohne die Dominanz synthetischer Sounds, dafür mit nostalgischen Wurlitzer-Riffs und jeder Menge Seele im Gesang.