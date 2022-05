Karl Frierson and the Soulprint Band sind im Flieger

Bevor es mit den Konzerten unter freien Himmel geht, veranstaltet der Flieger am Samstag, 21. Mai, noch mal ein Indoor-Konzert. Karl Frierson and the Soulprint Band spielen ab 20.30 Uhr in der Kultkneipe. Der Wahl-Lindauer ist mit seiner Musik weltweit unterwegs. Sein Debut-Album Soulprint von 2006 platzierte sich sogar in den UK-Charts. Mit Soulprint hat Karl Frierson die eher experimentellen De-Phazz Klangwelten hinter sich gelassen, um sich mit seinem Album auf dem guten alten Motown-Terrain auszutoben – ohne elektronische Verfremdung, ohne die Dominanz synthetischer Sounds, dafür mit nostalgischen Wurlitzer-Riffs und jeder Menge Seele im Gesang. Foto: Flieger