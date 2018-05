Kampf um Platz eins der Oberliga steigt in Tettnang

Erster gegen Zweiter heißt der Kracher am letzten Spieltag der B-Juniorinnen-Oberliga Saison 2017/18. Der Spitzenreiter TSV Tettnang erwartet am Samstag, 12. Mai, um 16 Uhr den Zweiten Frommern. Beide Fußballteams sind punktgleich, einzig das gute Torverhältnis befördert die Tettnangerinnen auf Platz eins.

Spannender kann ein Saisonfinale auch deshalb nicht sein, weil sogar der aktuell Drittplatzierte SC Sand, der am Samstag zu Gast beim Tabellenvierten SV Eutingen ist, noch Chancen auf die Meisterschaft hat.

Das Tettnanger Trainergespann Mona Blank/Karin Rasch-Boos sieht den Saisonverlauf laut Pressemitteilung absolut positiv. „Die Mädchen haben eine tolle Saison gespielt. Diese jetzt mit so einem Höhepunkt, ein wahres Endspiel, zu krönen ist doch super. Wir spielen zu Hause und haben unsere Fans im Rücken, darauf freuen wir uns“.

Sollten am Ende der regulären Spielzeit beide Teams punktgleich sein, wird die Meisterschaft durch eine Verlängerung oder einem anschließenden Elfmeterschießen entschieden. Darauf haben sich die Vereine mit dem zuständigen Staffelleiter geeinigt. Sollte der Fall eintreffen, dass alle drei B-Juniorinnenteams am Ende punktgleich sind, gibt es Entscheidungsspiele. Sollte der TSV Tettnang am Ende ganz oben stehen, werden während der Pfingstschulferien in Relegationsspielen ermittelt, wer in die B-Juniorinnen-Bundesliga Süd aufsteigen darf.