Kammerorchester konzertiert im Rittersaal

Das gemeinsame Kammerorchester von Gymnasium und Musikschule gibt am Montag, 1. Juli, um 20 Uhr im Rittersaal im Neuen Schloss ein Orchesterkonzert. Das Programm spannt einen Bogen von Werken aus dem Barock bis zur modernen Filmmusik. Neben den reinen Orchestersätzen bekommen auch junge Instrumentalisten die Möglichkeit zu solistischen Vorträgen, heißt es in einer Ankündigung. Eröffnet wird das Programm mit einer Bearbeitung der berühmten „La Follia“ von Francesco Geminiani, die auf einem Thema von A. Corelli beruht. Neben einzelnen Sätzen aus Streichersinfonien von Mozart und Mendelssohn steht die „Lady Radnor’s Suite“ des englischen Komponisten Hubert Parry auf dem Programm. In ihr werden barocke Tanzvorlagen in spätromantischen Sätzen wiedergegeben. Solistische Beiträge gibt es in den Werken von Antonio Vivaldi, John Williams und Vittorio Monti. Übernommen werden die solistischen Aufgaben von Nina Hager, Anjulie Hartrampf, Magdalena Müller und Jane Zoll.Das Konzert steht unter der Leitung von Joachim Trost. Der Eintritt ist frei. Foto: Trost