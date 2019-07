Kammerkonzert mit nicht alltäglicher Besetzung

Mit den beiden Saxofonisten Simone Ehinger, Frank Schüssler und dem Pianisten Jürgen Jakob konnte Kantor Georg Grass eine nicht alltägliche Besetzung in der Kammermusikreihe in St. Johann begrüßen. Bearbeitungen von Händel, Mendelssohn-Bartholdy und zeitgenössischer Originalliteratur standen auf dem Programm und führten zu einer Lehrstunde für das Saxofon als „seriöses“ Kammermusik-Instrument.

Eine klangvolle Tutti-Passage eröffnete das Konzertstück Nr. 2 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Im ruhigen Andante gestaltete Schüssler auf dem Sopransaxofon eine leidenschaftliche Melodie, die von seiner Partnerin auf dem Altsaxophon mit feinen Girlanden umspielt wurde. Technische Höchstleistungen mit Skalen und Kadenzen blühten im dritten Satz auf, schließlich war das Original mit Klarinette und Bassetthorn für die damaligen Virtuosen Vater und Sohn Bärmann komponiert.

In den Sätzen aus den Triosonaten Nr. 1 und Nr. 2 von Georg Friedrich Händel, üblicherweise mit zwei Violinen besetzt, bewunderte man das fein aufeinander abgestimmte Zusammenspiel der beiden Saxofonisten. In sauberst intonierter Zweistimmigkeit, stimmigen Dialogen, kleinen Kadenzen oder tänzerischer Rhythmik bekamen die einzelnen Sätze unterschiedlichsten Charakter. Immer gut gestützt vom durchlaufenden, vorwärtsgerichteten Basso Continuo des Klaviers.

Perfektes Spiel

Wie perfekt die beiden Saxophonisten, Lehrer an der Musikschule Überlingen und als Trio „Sax Allemand“ zusammen mit Markus Maier am Baritonsaxophon seit vielen Jahren unterwegs, aufeinander eingespielt sind, hörte man im Duo concertant op. 55 von Jean-Baptiste Singelée. In dem dreisätzigen spätromantischen Originalwerk des belgischen Komponisten, der übrigens zum Erfinder des Saxofons, Adolphe Sax, persönlichen Kontakt hatte, glänzten die beiden Solisten in den virtuosen parallelen Sechzehntelpassagen wie aus einem Guss.

Müheloser Wechsel

Mühelos gelang der Wechsel zum lyrischen „Dolce“. Schnelle Artikulationswechsel, dynamische Schattierungen vom zarten Piano zum kraftvollen Fortissimo, agogische Einschübe und expressive, in schönstem Legato gestaltete Solostellen machten aus dem Duo ein wirkliches „Konzert“ für Sopran- und Altsaxofon.

Nachdem Jürgen Jacob sich bis hier her als einfühlsamer Begleiter meist mit bloßem Harmoniefundament beschränkt hatte, erlebten die Zuhörer nun in der Klavierfassung der Programmdichtung „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“ von Modest Mussorgsky eine wahre Klangexplosion. Mit einer unglaublichen Sogwirkung gelang es Jacob, die lange Steigerung von der „Versammlung der Hexen und ihr Geschwätz“ über die „Verherrlichung des Satans“ bis zum Höhepunkt „Hexen Sabbat“ mit seiner atemberaubenden Technik aufzubauen. Heiter, verträumt, mit feinsten Anschlagsnuancen leuchtete der neue Tag, nach Vertreibung der Geister, auf.

Die „Techno-Parade“ von Guillaume Connesson und „Paganini Lost“ von Jun Nagao gaben zum Schluss einen faszinierenden Einblick in die zeitgenössische Originalliteratur für zwei Saxofone und Klavier. Nach Spitzentönen, wilden Kaskaden, Bürsten der Klaviersaiten oder „quietschenden“ Glissandi bedankte sich das begeisterte Publikum mit lang anhaltendem, im Stehen gespendetem Applaus.