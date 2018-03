Kaltenmark: „Das Sichtbare ist endlich“

„Du bist ein leuchtendes, anstrengendes Beispiel in unserer Gesellschaft, die Gesellschaft braucht solche Menschen wie dich“, hat der verstorbene Künstler Diether F. Domes zu Hubert Kaltenmark gesagt, als er den Kulturpreis 2014 der Kunst- und Kulturstiftung des Bodenseekreises bekam. Kaltenmark ist ein Suchender, ein Philosoph, ein Querdenker, das haben auch die Zuhörer im Dorftreff Hiltensweiler erfahren, wo er am Samstag mit einem Bildvortrag und Atelierbesuch seine freie künstlerische Arbeit vorgestellt hat.

„Eine Bereicherung für unsere dörfliche Kultur“ sei es, dass er zum zweiten Mal einen Einblick in seine Arbeit gebe, sagte Monika Sprenger in ihrer Begrüßung. Im Oktober ging es um seine kirchliche Chorraumgestaltung und ein dritter Abend ist schon angedacht: „Es fehlen noch die sakralen Arbeiten.“

Mit Bohrer und Säuren am Werk

Zu all seinen Arbeiten gebe es eine Geschichte, sagte er zum Einstieg: „warum i des mach und wo des herkommt“. Als Steinmetz und Steinbildhauermeister hat er angefangen, vier Jahre lang blieb er dabei, „dann hab i losgelegt und nur noch gmacht, was ich wollt.“ Alle Stationen durften die Zuhörer im Bild mitverfolgen. Erst im Steinbruch habe er den Stein richtig kennengelernt.

Dort sah er, wie weiß die neu herausgeschnittenen Blöcke waren, wie verwittert die alten. Und er erkannte: Nur das Unsichtbare ist unendlich, das Sichtbare ist endlich. Seine Neugier auf das Außen und Innen war geweckt. Um ins Innere zu dringen, bohrte er Löcher in den Stein, doch mit jedem Loch war das nun offen Liegende ja wieder außen. Die Lochthematik, die er ab 1990 angefangen hat, beschäftige ihn heute noch. In Steine vom Grünten und in persischen Travertin bohrte er Löcher, kam darauf, die „Verletzungen“ mit Wundwachs zuzuschmieren: „So hangelt man sich von einer Frage zur anderen, das hört nie auf.“

Die nächste Station waren die „Giftarbeiten“: „Ich probiere immer unmögliches Zeug.“ Aus in Salzsäure gelegter Bronze hatte er eine Flüssigkeit gewonnen, die je nach Raumfeuchtigkeit braun oder grün war. Wenn er damit male, sähen die Bilder immer wieder anders aus. Dann führte ihn sein Forscherdrang zu Grünspan-Arbeiten. Auf Bronze und Kupfer könne man ihn „züchten“, diese hauchdünne Auflage pulverisieren und so „das Äußere ins Innere bringen“: „Eigentlich sind das alles auch christliche Themen, denn von diesem Hintergrund komme ich her.“

Für Denkmalstudien experimentierte er mit erhitztem Schuhwachs, aus eingeschmolzenen Geschossteilen aus dem Weltkrieg schuf er die „Glocke im Kammerweiher“, sprich den umrandeten Weiher, in dem die Hiltensweilerer angeblich ihre Glocke versenkt hatten, um sie nicht abgeben zu müssen. Er erzählte von der „Notskulptur“, die nach Afrika gereist war, und von den ersten Experimenten mit Computer und Digitalkamera.

Aus dem Pigmentdrucktransfer via Folie auf Papier folgte der Druck auf dünne Betonplatten, die die Farbe einsogen – man erinnert sich an den „Corpus Kressbronn“ und eine Postkartenaktion auf Beton. Die Teilnahme am Künstlertreffen „Salem2Salem“ führte ihn 2013 zum „Numberdiary“. Zahlenreihen, die mit seinem Leben in Zusammenhang stehen, laufen über Fotografien, über eine Marmorfigur.

Gerne folgten die Zuhörer ihm noch in sein nahes Atelier, wo Beispiele der beschriebenen Arbeiten in natura zu sehen waren.