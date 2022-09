Kajo Aicher stellt Tettnang in Sachen Nachhaltigkeit auf den Prüfstand

Wie Tettnang konkret in Sachen Nachhaltigkeitsziele dasteht und welchen Beitrag die Stadt leisten kann, um die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, steht im Fokus eines Fachvortrags in der Stadtbücherei am kommenden Dienstag. Begleitend gibt es auch eine Ausstellung in der Stadtbücherei. Beide Veranstaltungen finden im Kontext der Fairen Woche statt, die vom Eine-Welt-Verein Tettnang und weiteren regionalen Weltläden initiiert wurde.

Mit dem Ziel, weltweit eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene zu sichern, traten am 1. Januar 2016 die sogenannten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in Kraft. Dahinter verbergen sich politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, sie haben eine Laufzeit von 15 Jahren.

Ausstellung gibt Anregungen zu Nachhaltigkeit im Alltag

Die Ziele sind inzwischen Teil des öffentlichen Bewusstseins geworden, eine Auseinandersetzung mit ihnen ist aber weiterhin wichtig. Die Stadtbücherei Tettnang zeigt von noch bis einschließlich Samstag, 15. Oktober, die Ausstellung „Friedensklima“. Sie stellt auf 17 Tafeln die einzelnen Nachhaltigkeitsziele dar, mit Anregungen zur Umsetzung im Alltag.

Wie es damit in Tettnang aussieht, ist dann Thema eines Vortrags am Dienstag, 4. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Tettnang. Kajo Aicher hat dafür in seiner Eigenschaft als Mitglied des Eine-Welt-Vereins Tettnang eine aktuelle Bilanz als Versuch einer Standortbestimmung erstellt.

Er zeigt in seinem Vortrag auch auf, wo der Handlungsbedarf besonders dringend ist. Nach dem Vortrag gibt es für das Publikum Gelegenheit, eigene Ideen einzubringen. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.