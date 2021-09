Kaffeekränzle im Bacchussaal

Nach fast zweijähriger Abstinenz lädt die Tettnanger Kunsthistorikerin Dr. Helga Müller-Schnepper am Sonntag, 26. September, zum Kaffeekränzle im Festsaal des Neuen Schlosses.

Nach einer Führung durch die historischen Gemäuer bildet die Kaffeetafel im Bacchussaal mit Kuchen aus dem historischen Kochbuch der Grafen von Montfort den Höhepunkt. Um den festlichen Charakter zu unterstreichen, ist der Tisch mit historischen Sammeltassen und vergoldetem Besteck gedeckt. Und während die Gäste genießen, unterhält Frau Dr. Müller-Schnepper mit interessanten Geschichten aus dem Leben der Grafen von Montfort und ihren Untertanen.

Für die Kaffeerunde am 26. September können sich noch einige wenige Besucher anmelden. Außerdem bietet die Tourist Information am Sonntag, 7. November, 14 Uhr, ein weiteres Kaffeekränzle mit Dr. Helga Müller-Schnepper an. Die Kosten belaufen sich auf 28 Euro pro Person. Die Anmeldung in der Tourist Information Tettnang ist erforderlich.