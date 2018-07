Künstler stellen vielfältige Botschaften in der städtischen Galerie aus

Die Künstlergruppe Startup zeigt ab morgen, Sonntag, Kunstwerke zum Thema „Botschaften“ in der städtischen Galerie in Tettnang.

Auf Leinwand, Aluminium oder Glas haben die acht Künstler mit Farbe, Zeitungspapier oder sogar Holz sich dem Thema „Botschaften“ genähert. Mal bunt und verspielt, mal klar strukturiert. Das Besondere an der Ausstellung ist ihre Vielseitigkeit. Unter anderem der Leiter des Museums Villa Rot, Marco Hompes, hat die Kunstwerke ausgewählt, die in vier Räumen ausgestellt werden und sich jeweils ergänzen sollen, wie Ulrike Kurz von der Künstlergruppe sagt. Die Künstler sind: Detlef Fellrath (nicht auf dem Foto), Giulia Topp-Caburet, Hendrik Tuttlies, Lydia Günthör, Maria Maier, Silke Sautter-Walker, Thomas Geiger und Ulrike Kurz. Die Vernissage am Sonntag, beginnt um 11 Uhr.