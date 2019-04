Künftige Entwicklungen und Bedürfnisse nicht verbauen

Mit einem Treffen der amtierenden Stadträte und der Kandidaten für die anstehende Wahl sind die Freien Wähler in den Kommunalwahlkampf gestartet.

Peter Gaissmaier stellte fest, dass bei der Frage, welche Investitionen in welcher zeitlichen Abfolge umgesetzt werden können, die Finanzierbarkeit im Vordergrund stehe. Die Stadt Tettnang habe in den vergangenen zehn Jahren etwa 107 Millionen Euro investiert, wobei der Schuldenstand annähernd konstant geblieben sei. Angesichts des derzeit niedrigen Zinsniveaus betrachtet Gaissmaier eine jährliche Investitionssumme von zehn bis 15 Millionen Euro als realistisch.

Wie Karl Welte berichtete, verfüge die Stadt Tettnang derzeit über ein Anlagevermögen von knapp 170 Millionen Euro, das es zu unterhalten gelte. Wie das Beispiel Stadthalle zeige, habe in der Vergangenheit mangelnde Bauunterhaltung oft zu irreparablen Schäden geführt. Das Wachstum der Stadt erfordere gleichzeitig erhebliche Zukunftsinvestitionen in die Infrastruktur - zum Beispiel Schulen, Wohnungsbau, Straßen und Sportstätten. Die derzeit öffentlich geführte Diskussion über den Bau einer neuen Sporthalle am Manzenberg zeige deutlich, wie Sachzwänge häufig eine zeitnahe Entscheidung erforderlich machten, bei der es aber auch gelte, sich künftige Entwicklungen und Bedürfnisse nicht zu verbauen.

Welch wichtige Aufgabe im Zusammenleben einer Stadt die örtlichen Vereine spielen, darauf wies Hansjörg Bär hin. In Tettnang gebe es derzeit 143 Vereine, die von der Stadt nach den 2015 angepassten Vereinsförderrichtlinien finanziell unterstützt werden. Vor allem in der Förderung von Jugendlichen in den Vereinen sehen die Freien Wähler Investitionen in die Zukunft, die letztlich die Stadt auch von bestimmten Pflichtaufgaben entlasten.

Peter Bentele ging auf die Probleme in der Landwirtschaft ein. Da die Landwirte auf die Vorgaben von Bundes- und Länderverordnungen nur eingeschränkt Einfluss nehmen könnten, plädierte Bentele dafür, dass die Stadt den Landwirten entgegenkommt, zum Beispiel beim Flächennutzungsplan. Bentele stellte auch fest, dass die Stadt über keinerlei Reserve- und Ausgleichsflächen für die Landwirtschaft verfüge. Er fordere daher eine veränderte Grundstückspolitik, was genauso für den Erwerb von Gewerbe- und Wohnbauflächen gelte. Mit Blick auf Meckenbeuren sprach sich Bentele für die B 30-Westumfahrung aus, da die vom Regierungspräsidium favorisierte Osttrasse eine wesentlich größere Vernichtung landwirtschaftlicher Flächen und generell eine größere Umweltbelastung durch die längere Fahrstrecke mit sich bringe.