Juniorinnen spielen zu Hause

Die Juniorinnen des TSV Tettnang empfangen am Samstag (14 Uhr) den Tabellenvorletzten aus der Göppinger Vorstadt im Riedstadion. Das junge Fußballteam von Trainer Stefano Sambito ist in der Rückrunde immer besser in der Oberliga angekommen.Die zum Teil deutlichen Niederlagen der Vorrunde konnten weitgehend verhindert werden. Eine Warnung für den TSV sollte das 0:0 gegen den Tabellendritten SC Sand sein.

Erfreulich im Tettnanger Lager ist, dass sich die Verletztenliste etwas lichtet. Saphira Knoll konnte bereits in Mingolsheim wieder eingesetzt werden, auch Ramona Schmidt ist wieder an Bord sowie Mexiko Urlauberin Emily Dressler. Noch verzichten muss der TSV auf Pauline Friedrich und Mira Bendel, die beide an einer Bänderverletzung laborieren.